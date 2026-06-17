Трамп: меморандум США и Ирана не подразумевает ослабления санкций Фото: REUTERS.

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном не подразумевает немедленного ослабления американских санкций в отношении Тегерана. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.

В преддверии встречи Трампа с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси в Эвиане, где проходит саммит Группы семи, у президента США спросили, содержит ли меморандум положение о немедленном ослаблении санкций.

«Нет. Они должны хорошо себя вести», - ответил американский лидер.

Ранее Трамп заявил о подписании меморандума о взаимопонимании с Ираном. Он был оформлен в электронном виде. Соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива, поэтапное снятие санкций с иранского нефтяного экспорта и 60-дневный период для переговоров по окончательной сделке.