Трамп: меморандум США и Ирана не подразумевает ослабления санкций

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Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном не подразумевает немедленного ослабления американских санкций в отношении Тегерана. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.
В преддверии встречи Трампа с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси в Эвиане, где проходит саммит Группы семи, у президента США спросили, содержит ли меморандум положение о немедленном ослаблении санкций.
«Нет. Они должны хорошо себя вести», - ответил американский лидер.
Ранее Трамп заявил о подписании меморандума о взаимопонимании с Ираном. Он был оформлен в электронном виде. Соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива, поэтапное снятие санкций с иранского нефтяного экспорта и 60-дневный период для переговоров по окончательной сделке.