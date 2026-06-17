Появились фото с места атаки ВСУ на автобус с детьми в Брянской области: разбиты стекла, пробито колесо

В передней части автобуса справа выбиты стекла, видны осколочные повреждения на кузове, повреждено колесо. Фото: Егор Ковальчук / max.ru/evkovalchuk

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук показал кадры после удара ВСУ по автобусу с белорусской детской футбольной командой. Фото он опубликовал в своем аккаунте соцсети «Макс».

«Кадры с места сегодняшней трагедии... Украинские террористы явно понимали, что это пассажирский автобус», — подписал фотографии чиновник.

Дети и сопровождающие ехали на отдых из Белоруссии в Геленджик. Фото: Егор Ковальчук / max.ru/evkovalchuk

Ранее отмечалось, что в передней части автобуса справа выбиты стекла, видны осколочные повреждения на кузове, повреждено колесо. Позже стало известно, что дети и сопровождающие ехали на отдых из Белоруссии в Геленджик. Пострадавшие госпитализированы, остальных пассажиров скоро вернут на родину.

Ранее KP.RU подробно рассказал об инциденте с атакой на автобус с детской футбольной командой в Брянской области. Аналитики издания восстановили хронологию событий.