Где пенсионеры могут зарабатывать больше 100 тысяч рублей: список прибыльных сфер

В Москве остро ощущается нехватка линейных сотрудников. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Cегодня пенсионеры в России могут получать зарплаты свыше 100 тысяч рублей в месяц. Рынок труда заметно изменился: работодатели все чаще готовы брать сотрудников старшего возраста, особенно там, где не хватает рабочих рук. Об этом пишет mk.ru.

«По моему опыту, лояльность работодателей к категории 55+ возросла из-за смены поколений и прихода на предприятия зумеров», – отметила независимый эксперт в области управления персоналом Алевтина Андреева.

Карьерный консультант и психолог Светлана Ковынева отметила, что в Москве остро ощущается нехватка линейных сотрудников – это дворники, складские работники, грузчики, сборщики, экспедиторы, продавцы и официанты. Поэтому работодатели чаще готовы приглашать на такие позиции пенсионеров, в том числе предлагая более высокую оплату, чтобы закрыть дефицит кадров.

По данным рынка, зарплаты выше 100 тысяч рублей доступны в торговле, на производстве, в логистике и сфере услуг. Это должности управляющих магазинами, пекарей, кладовщиков, охранников, курьеров и медицинского персонала. В отдельных случаях доход может достигать 200 тысяч рублей и выше.

Ранее в Госдуме анонсировали повышение пенсий. Депутат Алексей Говырин рассказал, кто сможет получать больше.