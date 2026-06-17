При крушении Су-24 на Украине погиб ведущий летчик-испытатель «Антонова»

В крушении Су-24 на Украине скончался штурман майор Богдан Загорулько. Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

При крушении фронтового бомбардировщика Су-24М на западе Украины погиб один из ведущих летчиков-испытателей госзавода «Антонов». Об этом сообщает РБК-Украина.

Авария с самолетом произошла 16 июня в Хмельницкой области. Воздушное судно принадлежало 7-й бригаде тактической авиации имени Петра Франко Воздушных сил ВСУ. Оба члена экипажа - летчик, штурман майор Богдан Загорулько и штурман старший лейтенант Богдан Бабенко - погибли.

Издание отмечает, что Загорулько был широко известен в авиационных кругах. Особую славу ему принесло исполнение фигуры высшего пилотажа «бочка» на индийском военно-транспортном самолете. После начала украинского конфликта он был мобилизован в ВСУ и переучился на бомбардировщик Су-24М.

Пока что причины катастрофы неизвестны, их выясняют.

Ранее Минобороны РФ опубликовало данные о потерях личного состава ВСУ за начало июня. В ведомстве отметили, что украинская армия потеряла 21 тысячу военных.