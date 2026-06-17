Жертвой удара ВСУ по заправке в Обояни Курской области стал бывший мэр города

В Курской области при атаке на АЗС погиб бывший глава Обояни Сергей Карелов. Фото: Александр Хинштейн / МАКС

В Курской области при атаке на АЗС погиб бывший глава Обояни Сергей Карелов. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"По уточненной информации, погибший сегодня в результате варварского удара ВСУ в Обояни — Сергей Иванович Карелов. Ему было 63 года", — резюмировал действующий глава Курской области в своем мессенджере «Макс».

Карелов был экс-депутатом областной думы, почётным работником образования РФ и директором Обоянской школы №2. В среду беспилотник атаковал заправку в Обояни, погиб один человек, двое пострадали, напомнил Хинштейн.

Ранее KP.RU сообщил, что в ночь на 17 июня Курскую область ВСУ пытались атаковать дронами. Российское ПВО уничтожило более 100 единиц вражеской техники. Киевский режим снова выбирал целями для своего удара гражданские объекты.