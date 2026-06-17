Le Parisien: США и страны G7 начнут производить дальнобойные ракеты на Украине

США собирается в будущем выдавать лицензии страна Европы для производства оружия на Украине. Фото: Yin Dongxun/Global Look Press

Лидеры стран «Большой семерки» договорились производить баллистические ракеты большой дальности на территории Украины. Об этом пишет газета Le Parisien со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, изготовление оружие будет происходить по лицензии. Ее собираются выдавать американские компании своим коллегам из Европы.

«Мы будем производить по лицензии не только системы противовоздушной обороны, но и средства нанесения глубоких ударов (ракеты большой дальности - прим. ред.)», - заявил источник.

В совместном заявлении главы государств G7 согласовали между собой увеличение поставок дополнительных средств противовоздушной обороны, систем для перехвата дронов, а также средств ПВО для Киева.

«В настоящее время мы все производим слишком мало, и это можно компенсировать, выдавая лицензии компаниям, обладающим такими производственными мощностями, включая европейские и украинские компании», - цитирует газета слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Ранее стало известно, что Вашингтон принял решение о передаче нового транша средств для поддержки ВСУ. США собирается направить на эти нужды миллиард долларов.