Путин поручил Мурашко срочно помочь пострадавшим от атаки ВСУ в Брянской области

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко срочно оказать помощь пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимир Путин позвонил министру здравоохранения Мурашко и поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненым в результате террористического акта, который устроил киевский режим в Брянской области», — рассказал Песков в разговоре с журналистами.

Напомним, ВСУ атаковали автобус с детьми в Брянской области. В салоне была детская футбольная команда, она ехала из Белоруссии в Геленджик на отдых. В Белоруссии назвали атаку киевского режима террористическим актом. Ранее KP.RU опубликовал подробности инцидента и сообщил, что убита сопровождающая.