В Кремле назвали террористическим актом удар ВСУ по автобусу в Брянской области. Фото: Егор Ковальчук

Удар Вооруженных сил Украины по автобусу с детьми из Беларуси в Брянской области является террористическим актом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин <...> поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненым в результате террористического акта, который устроил киевский режим в Брянской области», - заявил Песков.

Напомним, что боевики киевского режима атаковали автобус с детской футбольной командой из Беларуси в Брянской области. В момент удара в салоне находились 44 человека, включая 28 детей. В результате атаки ВСУ погибла одна из сопровождающих команды, еще шесть человек, в том числе четыре ребенка, получили ранения.

Посол РФ в Беларуси Борис Грызлов заявил, что имена лиц, причастных к удару по автобусу с детьми, будут установлены. Виновных привлекут к ответственности.