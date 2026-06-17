ЦИК России: выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября

В ЦИК рассказали о подготовке к выборам в Госдуму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Центральная избирательная комиссия России определила даты голосования на выборах в Государственную думу. Избирательная кампания растянется на три дня - с 18 по 20 сентября. Об этом сообщила на заседании руководитель комиссии Элла Памфилова.

«Подготовленный проект постановления [ЦИК] предусматривает проведение голосования на выборах депутатов в Госдуму и других совмещенных с ними выборов, назначенных на 20 сентября в течение трех дней - 18, 19 и 20 сентября», - сказала она.

Подготовка к кампании уже ведется на всех уровнях избирательной системы страны.

Стоит отметить, что предстоящие выборы в Госдуму станут одним из ключевых политических событий 2026 года в России. Недавно Памфилова сообщала, что в регионах могут быть проблемы с интернетом во время голосования. Однако ЦИК уже придумала решение - она установит точки Wi-Fi на участках.