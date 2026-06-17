Владимир Путин встретился в Казани с лидером Филиппин

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим.

Президент России проводит первый из запланированных двусторонних контактов на саммите РФ — АСЕАН в Казани. Маркос-младший впервые прибыл с визитом в Россию.

Филиппины в 2026 году возглавят АСЕАН. Путин и Маркос-младший будут председателями на саммите.

Напомним, 15 июня посол Филиппин Игорь Байлен заявил, что страна запросила встречу президента Маркоса-младшего с Путиным. Он уточнил, что встреча на саммите Россия — АСЕАН в Казани будет короткой из-за множества двусторонних бесед Путина с представителями стран ассоциации.

Также отмечается, что президент России Владимир Путин выступит в Казани во время форума АСЕАН. Глава государства уже прибыл в Казань и готовится к выступлению, отметили в Кремле.