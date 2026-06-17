Орбан назвал две причины не начинать переговоры о приеме Украины в ЕС

Орбан назвал ошибкой начало переговоров о приеме Украины в ЕС Фото: REUTERS.

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз является ошибочным решением. Об этом он заявил в беседе с журналистами.

По словам Орбана, во-первых, Киев способен принести в Европу войну и, во-вторых, обрушить экономику всего континента. Он подчеркнул, что по-прежнему выступает категорически против принятия Украины в ЕС. И выразил опасения, что страна с нестабильной экономикой и затяжным конфликтом станет серьезным бременем для союза.

Ранее KP.RU писал, что на межправительственной конференции в Люксембурге официально стартовали переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, а председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал это историческим шагом. Венгрия два года препятствовала началу диалога из-за политики Киева в отношении закарпатских венгров, при этом украинская сторона выполнила лишь около 15% требований ЕС по реформам.