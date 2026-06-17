Bloomberg: Кошта пытается наладить контакт с Россией для переговоров по Украине. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Глава Европейского совета Антониу Кошта предпринимает попытки установить контакты с Москвой для подготовки возможных переговоров по Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов агентства, один из ключевых советников Кошты уже дважды переговорил по телефону с одним из высокопоставленных российских чиновников, близким к президенту России.

При этом Bloomberg признает, что не имеет официальных подтверждений этой информации. Публикация появилась за день до саммита ЕС, где планируется обсудить возможного представителя Евросоюза на переговорах с Россией.

Каллас настаивает, что представлять ЕС должна она, однако многие оппоненты с этим не согласны. Кандидатура Кошты на роль переговорщика до этого не обсуждалась, хотя его полномочия включают обязанность представлять Евросоюз на международном уровне.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц подчеркнул, что за столом переговоров по Украине должно быть место для европейцев наравне с американцами, однако при этом противоречиво отметил, что поддержка Киева сворачиваться не будет, а наоборот, усилится. Президент России Владимир Путин на этом фоне отмечал, что посредничество предполагает нейтралитет.