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НовостиПолитика17 июня 2026 15:00

«Приятное совпадение»: Путин обратил внимание на интересную схожесть РФ и Филиппин

Путин назвал приятным совпадением дату национальных праздников РФ и Филиппин
Людмила МИТРОХИНА
Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин отметил совпадение празднования национальных праздников с Филиппинами 12 июня. Об этом он рассказал во время встречи с главой Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим.

«Хотел бы еще раз поздравить вас, уважаемый господин президент, и весь филиппинский народ с прошедшим 12 июня Днем независимости. Символично, что мы в России также 12 июня отмечаем наш национальный праздник — День России. Такое вот приятное совпадение», — резюмировал Путин в разговоре с зарубежным коллегой.

Путин отметил 50-летие дипломатических отношений с Филиппинами. Он вспомнил визит Фердинанда Маркоса в Москву в 1976 году, который привел к установлению межгосударственных связей. Путин подчеркнул, что это произошло в условиях холодной войны и требовало политической воли Филиппин.

Ранее KP.RU сообщил, что президент РФ уже прибыл в Казань, где он выступит на саммите АСЕАН. Более того, глава РФ и Филиппин являются председателями на форуме.