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НовостиПолитика17 июня 2026 15:10

Путин помог президенту Филиппин с синхронным переводом на английском

Путин разговаривал по-английски с лидером Филиппин
Людмила МИТРОХИНА
Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом — младшим помог ему разобраться с синхронным переводом

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом — младшим помог ему разобраться с синхронным переводом

Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом — младшим помог ему разобраться с синхронным переводом. При этом глава российского государства разговаривал с филиппинским коллегой во время инцидента на английском языке.

Отмечается, что Путин предложил помощь филиппинскому коллеге, когда увидел, что тот испытывает сложности с включением аппарата для синхронного перевода. Глава России продемонстрировал использование переводчика, сказав «да» по-английски, когда Маркос-младший освоил технику и надел наушник.

Ранее KP.RU сообщил, что Владимир Путин встретился в Казани с лидером Филиппин. Политики обсудили вопросы двусторонних отношений. А также Путин поздравил филиппинского коллегу с Днем независимости его страны, праздник прошел 12 июня.