Макрон раскрыл подробности договоренностей стран G7 в отношении России

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS.

Государства Группы семи (G7) договорились усилить давление на Россию. Об этом рассказал президент Франции Эммануэль Макрон в городе Эвиан-ле-Бен во время проведения пресс-конференции.

«Мы взяли на себя обязательство усиливать давление, в том числе путем укрепления наших санкций», — резюмировал французский лидер. В чем именно будет заключаться укрепление санкционного режима, он не сообщил.

При этом в Кремле отмечали, что ЕС мало чем может повлиять на Россию. Все санкции, которые вводит Евросоюз, не работают. А точнее, они сильнее ударяют по тем, кто их вводит, а не по РФ. Российская экономика хорошо адаптировалась к ограничениям и продолжает развиваться. А вот экономика Европы трещит по швам. Запад ежемесячно сталкивается с многомиллиардными убытками, но продолжает пытаться «укусить» Москву.