Миф о простуде от лужи: врач объясняет истинные причины

Врач Золотухин: Купание в луже не может привести к простуде Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Заболеть, наступив в лужу, нельзя. Простуду вызывают вирусы, а не холодная вода сама по себе. Промокший человек может заболеть только когда его иммунитет ослаблен или рядом есть вирус. Об этом РИАМО сообщил врач Максим Золотухин.

По словам спикера, городская лужа таит в себе все, что смыло с асфальта: нефтепродукты, тяжелые металлы, остатки реагентов, фекальные бактерии. Купаться в ней точно не стоит. Не потому, что можно смертельно заразиться. Вполне реальные последствия - кишечная инфекция, кожные раздражения и грибковые поражения стоп.

«Смертельный исход от прогулки под дождем - случай экзотический. Теоретически опасна молния, опасна глубокая лужа, скрывающая открытый люк, опасно переохлаждение при длительном пребывании в холодной воде без возможности согреться», - сказал врач.

Как KP.RU писал ранее, разминаться во время рабочего дня можно и нужно, так как восемь, если не более, часов в статичной позе не только нарушают кровообращение, но и перегружают поясницу, а также зажимают шею.