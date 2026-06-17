Генпрокуратура РФ контролирует расследование атаки ВСУ на автобус под Брянском Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Генпрокуратура РФ контролирует расследование атаки на автобус с детьми в Брянской области. Об этом рассказывается в пресс-службе ведомства.

Сейчас следователи из России и Белоруссии работают на месте происшествия. Они собирают доказательства террористического акта киевского режима. В МИД России уже осудили этот инцидент. В ведомстве принесли соболезнование погибшей из-за атаки ВСУ в Брянской области. Также российское дипломатическое ведомство потребовало от мировых стран осудить атаку Киева на детей, которые ехали в автобусе.

Ранее KP.RU раскрыло подробности атаки ВСУ под Брянском. Отмечается, что киевский режим ударил по автобусу с детьми с помощью дрона. Несколько несовершеннолетних пострадали, а сопровождающая погибла.