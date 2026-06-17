Минстрой: застройщики в РФ перенесли сроки ввода более трети новостроек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Застройщики перенесли сроки ввода 36% многоквартирных домов. Об этом сообщила в рамках сессии ТАСС на форуме «Движение» директор департамента жилищной политики Минстроя РФ Ольга Корниенко.

«Сегодня, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, у нас из 120 млн кв. м, которые строятся по 214-ФЗ, у нас порядка 36% — это объекты, срок ввода в эксплуатацию которых перенесен», — рассказала представительница Минстроя.

Около 20% из 36% объектов имеют перенесенные сроки исполнения обязательств перед гражданами. Это снижает доверие к рынку и увеличивает риск штрафов для девелоперов.

Ранее KP.RU рассказал о переменах в строительстве новых домов. Отмечается, что в больших городах практически перестали возводить новостройки эконом-класса. Эта тенденция подтверждает, что россияне предпочитают рассматривать жилье в частных домах, а не многоэтажках.