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НовостиПолитика17 июня 2026 16:04

Жители Казани встретили Путина аплодисментами

Владимир Путин встретился с жителями Казани перед саммитом РФ - АСЕАН
Сергей КУДРИН
Владимир Путин встретился с жителями Казани перед саммитом РФ - АСЕАН

Владимир Путин встретился с жителями Казани перед саммитом РФ - АСЕАН

Фото: REUTERS.

Жители и гости Казани устроили президенту РФ Владимиру Путину радушный приём в городе, где глава государства решил побеседовать с прихожанами знаменитых на всю страну храма и мечети. Они встретили его аплодисментами, пожелав президенту здоровья и счастья.

Перед началом двусторонних встреч в рамках саммита РФ - АСЕАН, Путин посетил Благовещенский собор в Казанском Кремле и мечеть Кул-Шариф. Там он пообщался с верующими и другими людьми, находившимися поблизости и подошедшими поздороваться.

Президент поблагодарил всех присутствующих, а заодно поинтересовался их происхождением. Гости Казани рассказали, что приехали из различных городов, включая Новосибирск, Екатеринбург и Москву. Естественно, среди встречающих были и местные жители, которые также выразили свою радость от встречи с президентом.

Ранее KP.RU сообщил, что 12 июня Путин встретился с военнослужащими-участниками СВО в Кремле, чтобы узнать их мнение непосредственно с земли, а не из отчетов.