Песков: РФ ответит на удар ВСУ по автобусу с детьми из Беларуси продолжением СВО

Песков: РФ ответит продолжением СВО на удар ВСУ по автобусу с детьми из Беларуси Фото: REUTERS.

Российская сторона ответит продолжением специальной военной операции на атаку Вооруженных сил Украины по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с RT.

«Ответные действия - это продолжение специальной военной операции с тем, чтобы обезопасить нашу страну и наше население от таких террористических проявлений», - заявил Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что удар киевского режима по автобусу с детьми из Беларуси является совершенно бесчеловечным терактом. Как заявил Песков, очевидно, что ВСУ целенаправленно атаковали транспортное средство, в котором находились несовершеннолетние.

Ранее KP.RU сообщал, что 17 июня ВСУ атаковали автобус детской футбольной команды из Беларуси в Брянской области. В результате удара погибла сопровождавшая их женщина. Еще семь человек, включая несколько детей, получили ранения.