Россиянам рассказали о новой уловке мошенников: под ударом выпускники школ и их родители

Фото: Ольга ЮШКОВА.
Министр просвещения Сергей Кравцов предупредил о новой уловке мошенников. Отмечается, что аферисты рассылают смс и ссылки на фальшивые сайты о досрочной проверке баллов ЕГЭ. В Минпросвещении призвали доверять только официальным источникам, ведь эта афера ставит под удар выпускников школ и их родителей.
«Обращаем внимание родителей и выпускников, что мошенники рассылают смс и ссылки на фальшивые сайты, заманивая якобы возможностью раньше всех проверить баллы ЕГЭ. Минпросвещения России вновь призывает доверять только официальным источникам информации», — заявил Кравцов.
Ранее KP.RU сообщил, что это не первый раз, когда мошенники нацеливаются на деньги выпускников школ, абитуриентов и студентов. Аферисты придумали схему с завладением личных данных и денег при оплате общежитий.