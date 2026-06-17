Россиянам рассказали о новой уловке мошенников: под ударом выпускники школ и их родители Фото: Ольга ЮШКОВА.

Министр просвещения Сергей Кравцов предупредил о новой уловке мошенников. Отмечается, что аферисты рассылают смс и ссылки на фальшивые сайты о досрочной проверке баллов ЕГЭ. В Минпросвещении призвали доверять только официальным источникам, ведь эта афера ставит под удар выпускников школ и их родителей.

«Обращаем внимание родителей и выпускников, что мошенники рассылают смс и ссылки на фальшивые сайты, заманивая якобы возможностью раньше всех проверить баллы ЕГЭ. Минпросвещения России вновь призывает доверять только официальным источникам информации», — заявил Кравцов.

Ранее KP.RU сообщил, что это не первый раз, когда мошенники нацеливаются на деньги выпускников школ, абитуриентов и студентов. Аферисты придумали схему с завладением личных данных и денег при оплате общежитий.