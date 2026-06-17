Президент Владимир Путин выступил на саммите РФ – АСЕАН

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Страны АСЕАН и Россия поддерживают справедливую систему мироустройства. Об этом заявил Владимир Путин в ходе выступления на саммите в Казани. Приглашенные страны укрепляют традиции взаимовыгодного сотрудничества.

"Мы вместе выступаем за формирование справедливой системы мироустройства, отстаиваем принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела", — резюмировал российский лидер в своем выступлении на саммите.

Путин заявил, что Россия готова продолжать активную работу со странами АСЕАН, отметив накопленный опыт и перспективы дальнейшего сотрудничества. Также глава государства в рамках саммита провел несколько встреч с мировыми лидерами. В частности, Путин встретился с главой Филиппин.