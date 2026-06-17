Трамп: США направили Израилю копию согласованного с Ираном меморандума Фото: REUTERS.

США передали Израилю копию согласованного с Ираном меморандума о взаимопонимании. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональда Трамп в ходе пресс-конференции по итогам саммита G7.

«Уместно, чтобы мы обнародовали это соглашение. И мы направили копию Израилю», - отметил американский лидер в беседе с журналистами.

Трамп заявил, что США и Иран в скором времени должны подписать достигнутую ими сделку. По словам главы Белого дома, это должно произойти не позднее 19 июня.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп заявил о подписании меморандума о взаимопонимании с Ираном. По словам американского президента, документ был оформлен в электронном виде. При этом, как отметил Трамп, меморандум не подразумевает немедленного ослабления американских санкций в отношении Тегерана.