Сати Казанова рассказала про безумных фанатов: «Я успела захлопнуть дверь с криками»

Певица Сати Казанова рассказала, как к ней в дом пробрался безумный фанат Фото: Иван ТИМОШИН. Перейти в Фотобанк КП

Популярная российская певица Сати Казанова рассказала в интервью KP.RU о случаях, когда она сталкивалась с фанатским безумием. Например, однажды к ней в жилищный комплекс пробрался неадекватный мужчина, который едва не набросился на нее, открывшую дверь в одном халате после ванной.

«Кто-то пробирался в мой жилищный комплекс. Звонок в дверь, открываю в халате, с полотенцем на голове, а человек бросается ко мне с криком: Сати Казанова, я вас люблю!. Я успела захлопнуть дверь с криками: Охрана, полиция!. Его забрали, но поскольку у него были справки из психоневрологических диспансеров, говорили, что он нездоров, и отпускали его. И вот так он несколько раз пробирался», - рассказывает певица.

Казанова уточнила, что это далеко не единственный случай. Например, она долго отшивала одного поклонника, а тот повсюду ее преследовал, пытался завязать разговор, произвести впечатление. И дошел до того, что пробрался на женское мероприятие, переодетый в платье и парик. Впрочем, в этом случае Казанова хотя бы вспоминает тот инцидент со смехом.

Заодно звезда рассказала, как относилась к резко возросшим доходам в начале карьеры. Призналась, что сделала много полезного для своих родителей, покупала много дорогих вещей. Но потом наигралась, и сейчас относится к деньгам уже куда спокойнее.

Ранее KP.RU сообщил, что Сати Казанова показала фото младшей сестры в Нальчике, поделившись воспоминаниями из детства.