Карапетян объявил о консолидации оппозиции в Армении

Лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян объявил о консолидации оппозиции в республике. Фото: REUTERS.

Лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян объявил о консолидации оппозиции в республике. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Он выдвинул инициативу по формированию координационного совета оппозиции для создания поствыборной коалиции в стране, отмечается в сообщении от ведомства. Подробности не приводятся.

Ранее KP.RU рассказал о заявлении действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что он готовится выступить с революцией в отношении оппозиционных политиков. Он пригрозил им тюрьмой, в том числе Пашинян заявил, что за решеткой может оказаться и бизнесмен Карапетян. Это произошло после выборов в парламент Армении, которые прошли 7 июня. Отмечается, что во время голосования были зарегистрированы нарушения.