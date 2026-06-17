В ООН осудили атаку ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области Фото: СОЦСЕТИ.

ООН осудила атаку ВСУ по автобусу с детьми из Беларуси в Брянской области. Об этом рассказали в международной организации.

«Мы осуждаем любые нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили», — отметил заместитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он заявил, что атаки на гражданских запрещены международным правом и должны быть прекращены. ООН осведомлена о сообщениях о предполагаемой атаке беспилотника на автобус, но не назвала виновных.

Напомним, ВСУ 17 июня атаковали автобус в Брянской области. В результате террористического акта пострадало несколько несовершеннолетних детей. Двое из них находятся в реанимации. Также стало известно, что сопровождающая детей погибла на месте из-за удара ВСУ дроном по транспортному средству.