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НовостиВ мире17 июня 2026 19:45

В Бразилии выдали неудобную для Киева правду о конфликте на Украине

Лула да Силва: спонсоры Киева уже устали поддерживать Украину
Людмила МИТРОХИНА
Президент Бразилии Лула де Силва

Президент Бразилии Лула де Силва

Фото: REUTERS.

Президент Бразилии Лула да Силва 17 июня выдал неудобную правду для Киева. Отмечается, что он в рамках саммита G7 рассказал об усталости союзников Украины. Они больше не могут и не хотят помогать Киеву.

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что на встрече G7 впервые увидел стремление участников урегулировать конфликт на Украине и подтвердил готовность продолжать содействие миру.

Но до реальных действий еще очень далеко. Европа после разговора лидеров в рамках саммита G7 пришла к выводу, что давление на Россию будут ужесточать. Ранее KP.RU передал слова президента России Владимира Путина о том, что ЕС вместо того, чтобы посодействовать миру, занимается продвижением политики русофобии и накачивает Киев оружием.