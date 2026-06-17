Самолёт рейса Сочи — Архангельск подал сигнал бедствия над Черным морем и пропал

Самолёт рейса Сочи — Архангельск подал сигнал бедствия над Черным морем Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пассажирский самолёт Smartavia, летевший из Сочи в Архангельск, подал сигнал бедствия над Черным морем. После чего его метка пропала с радарного контроля. Об этом пишет SHOT.

Как сообщает интернет-издание, примерно 10 минут назад воздушное судно Smartavia с бортовым номером 5N164 передало сигнал 7700 над акваторией Черного моря.

Как правило, этот код свидетельствует о чрезвычайном либо аварийном положении на борту. Вскоре после этого лайнер исчез с радиолокационных экранов. В настоящий момент подробности происшествия уточняются. Немногим спустя в Росавиации заявили, что, по предварительной информации, причиной стала техническая неисправность на борту. Около 23:30 по мск Boeing 737-800 благополучно приземлился в аэропорту Сочи, пострадавших нет.