Авиаслужбы: пострадавших при экстренной посадке Boeing 737-800 в Сочи нет Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ходе экстренной посадки пассажирского лайнера в аэропорту Сочи пострадавших не зафиксировано. Об этом говорится в заявлении авиационных служб.

KP.RU сообщал, что поздним вечером 17 июня рейс самолета Сочи – Архангельск подал сигнал бедствия над Черным морем и пропал с радаров. По данным SHOT, незадолго до этого борт Smartavia 5N164 включил сигнал 7700.

Напомним, что экипаж воздушного судна Boeing 737-800, следовавшего рейсом в Архангельск, принял решение осуществить возврат в аэропорт вылета — Сочи. По предварительной информации Росавиации, причиной инцидента стала техническая неисправность на борту. В авиакомпании Smartavia сообщили ТАСС, что пассажиров рейса Сочи – Архангельск, приземлившегося в аэропорту вылета, планируется разместить в гостинице.