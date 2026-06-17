Росавиация: Boeing 737-800 совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи

Росавиация: Boeing 737-800 готовится к экстренной посадке в аэропорту Сочи Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Самолет Boeing 737-800 совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в Росавиации. Ранее по данным сервиса Flightradar24 пассажирское воздушное судно готовилось к совершению экстренной посадки в аэропорту Сочи.

Как заявили в Росавиации, экипаж Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, следовавшего рейсом из Сочи в Архангельск, принял решение о возврате в аэропорт вылета. По предварительной информации, причиной стала техническая неисправность на борту.

Как ранее сообщал SHOT, бортрейса Сочи — Архангельск подал сигнал бедствия над Черным морем и пропал с радаров. По данным интернет-СМИ, около 10 минут назад над Черным морем экипаж самолета Smartavia (борт 5N164) активировал аварийный код 7700. На борту, предварительно, находились 189 человек. По данным авиаслужб, пострадавших при экстренной посадке Boeing 737-800 в аэропорту Сочи нет.