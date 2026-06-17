СК начал проверку после аварийной посадки пассажирского самолёта в Сочи Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

СК проводит проверку по факту экстренной посадки самолета рейса Сочи – Архангельск в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Краснодарский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России организовал процессуальную проверку по факту аварийной посадки самолета по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ», — говорится в сообщении.

Поздним вечером 17 июня стало известно, что самолет рейса Сочи — Архангельск подал сигнал бедствия над Черным морем и пропал с радаров.

Позднее Росавиация сообщила, что Boeing 737-800 произвел экстренную посадку в аэропорту вылета. По предварительным данным, причиной возврата воздушного судна стала техническая неисправность на борту. В результате инцидента пострадавших нет.

Немногим ранее Росавиация сообщила, что аэропорты России обеспечены топливом впрок.