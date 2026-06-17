Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире17 июня 2026 22:21

В США документ 1944 года с подписью Сталина продали за 13,8 тысяч долларов

Документ 1944 года с подписью Сталина о защите Восточной Европы ушел с молотка за 13 764 долларов
Анна ПЕТРОВА
В США документ с подписью Сталина продали за 13,8 тысяч долларов

В США документ с подписью Сталина продали за 13,8 тысяч долларов

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На аукционе RR Auction в США был продан документ за подписью советского вождя Иосифа Сталина, датированный сентябрем 1944 года. Стоимость лота составила почти 14 тыс. долларов.

Как сообщается в аукционном доме, лот под названием «Документ периода Второй мировой войны о защите освобожденной Восточной Европы с автографом Иосифа Сталина» был продан за 13 764 доллара.

В описании уточняется, что документ имеет гриф «совершенно секретно». Он также содержит данные о вооружениях, планировавшихся к применению для обороны Таллина, Риги и Варшавы, а «в верхней части [первого листа] синим карандашом стоит подпись Сталина».

Как ранее писал KP.RU, Федеральное бюро расследований США вернуло Мексике похищенный 30 лет назад исторический документ — платежное поручение с подписью испанского конкистадора Эрнана Кортеса.