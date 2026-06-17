«Общественное»: взрывы прогремели в Киеве и Полтаве Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Взрыв прогремел в Полтаве, расположенной на северо-востоке Украины, а также в Киеве. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

На данный момент в большинстве регионов Украины также действует режим воздушной тревоги.

Немногим ранее взрывы были слышны в Сумах на северо-востоке Украины и Чернигове на севере страны.

15 июня в большинстве регионов Украины также была объявлена воздушная опасность. В столице тогда прозвучала серия мощных взрывов.

В тот же день Минобороны России сообщило, что в ответ на террористические акты ВСУ ВС РФ нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске.

Напомним, что российские военные всегда наносят удары лишь по ВПК Украины. Действия ВС РФ объясняются задачами демилитаризации врага и необходимостью ослабить его оборонный потенциал.