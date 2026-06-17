Smartavia: пассажиры Boeing 737-800 вылетят в Архангельск в 01:30 мск Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Резервный борт для пассажиров рейса, совершившего вынужденную посадку в Сочи, уже прибыл в аэропорт. Вылет в Архангельск запланирован на 01:30 по московскому времени. Об этом РИА Новости сообщили в авиакомпании Smartavia.

«Резервный самолет Smartavia прибыл в аэропорт Сочи. В 1.30 мск он вылетит с пассажирами в Архангельск», — говорится в сообщении.

Поздним вечером 17 июня самолет авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс из Сочи в Архангельск, после взлета передал аварийный сигнал над Черным морем и пропал с радаров. Воздушное судно благополучно совершило посадку в аэропорту Сочи, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

16 июня в аэропортах Москвы были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Среди аэропортов, которые затронули ограничения, — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский.