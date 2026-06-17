Туск назвал помощь Украине бизнесом, на котором все хотят заработать

Премьер-министр Польши Дональд Туск Фото: REUTERS.

Поддержка Украины со стороны международных партнеров сопровождается крупными финансовыми интересами и представляет собой бизнес. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Политик уточнил, что в Гданьске в ближайшее время планируется проведение конференции, на которой политические лидеры обсудят финансовые вопросы в контексте помощи Украине.

"Это тоже большой бизнес <...> Каждый хотел бы, помогая Украине, и заработать", - сказал он на брифинге.

Туск добавил, что проведение конференции запланировано на июнь при условии участия Украины в качестве соорганизатора. Он сообщил о намерении обсудить этот вопрос с Владимиром Зеленским в ближайшие дни.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении усилить поддержку Украины. По ее словам, речь идет о первом транше кредита Евросоюза в 90 миллиардов евро, а также о зимнем пакете мер поддержки, который планируется в конце года.