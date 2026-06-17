В России осенью вступит в силу один профессиональный стандарт: он коснется профессии

В России с 1 сентября появится профессия писатель Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября в России профессия «Писатель» обретет официальный профессиональный стандарт. Это следует из представленного Минцифры доклада «Книжный рынок России».

«Одним из значимых шагов в сфере поддержки литературного процесса стало утверждение профессионального стандарта профессии "Писатель". Указанный профстандарт вступит в силу с 1 сентября 2026 года», — цитирует доклад РИА Новости.

В июле 2025 года глава Российского книжного союза Сергей Степашин обратил внимание на отсутствие в стране официального статуса «Писателя» и выступил с инициативой закрепить его законодательно.

В свою очередь в ГД выступили с инициативой ввести новый способ выбора профессии для школьников. Например, в стране можно проводить дни профориентации для учеников по месту работы их родителей.

С 1 сентября 2026 года в России приостанавливается набор на должности зубного врача, врача-диабетолога, участкового психиатра-нарколога, подросткового психиатра и еще нескольких специальностей.