США и Ирана подписали мирный договор: опубликованы все 14 пунктов

Опубликован меморандум из 14 пунктов между США и Ираном Фото: REUTERS.

США и Иран подписали меморандум о прекращении конфликта, содержащий 14 пунктов. Об этом стало известно 18 июня.

Документ предусматривает немедленное прекращение боевых действий, взаимное уважение суверенитета и отказ от вмешательства во внутренние дела.

Согласно тексту, финальное соглашение должно быть подготовлено в течение 60 дней с возможностью продления. США обязуются поэтапно снять ограничения и морскую блокаду, а также вывести войска из приграничных районов.

В ответ Иран обеспечит безопасный проход судов в регионе на ограниченный срок. Также предусмотрены отмена санкций против Тегерана, доступ к замороженным активам и разработка масштабного плана экономического восстановления страны.

Иран подтверждает отказ от разработки ядерного оружия при сохранении мирной ядерной программы. Для контроля исполнения создается специальный механизм, а итоговое соглашение планируется закрепить резолюцией Совбеза ООН.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном не является окончательным документом. Он предупредил, что Вашингтон может вновь нанести удары, если Тегеран не будет соблюдать условия соглашения.

Напомним, KP.RU опубликовал полный текст договора, который подписали США и Иран.