Мнацаканян: ВСУ могут использовать в БПЛА сим-карты как поражающий элемент Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Херсонской области хирурги извлекли из раненого дроном три сим-карты, которые могли быть поражающими элементами. Об этом сообщил заведующий хирургическим отделением Скадовской центральной районной больницы Ширак Мнацаканян.

«Есть пластмассовые. Вот мы три недели назад три сим-карты достали. Из конечности три сим-карты были. Что там сим-карты делали, мы не знаем», — сказал Мнацаканян.

Как рассказал врач, украинские военные нередко применяют пластик при изготовлении взрывных устройств. Он допустил, что извлеченные сим-карты были специально заложены как поражающие предметы. По его словам, взрывной волны хватает, чтобы вогнать сим-карты в плоть, а рентген такие инородные тела видит хуже, чем традиционный металл.

Видео с хирургом Скадовской ЦРБ о пострадавшем от дрона ВСУ предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Мнацаканян подчеркнул, что врачам впервые пришлось извлекать сим-карты из тела раненого. Мирошник, в свою очередь, высказал предположение, что сим-карты использовались в беспилотнике в качестве запасных частей.

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