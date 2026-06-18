Боевик ВСУ убил раненого российского бойца: этого настойчиво требовал командир

Пленный Жарков заявил, что убил раненого солдата ВС России по приказу командира Фото: REUTERS.

Пленный суданец Даниель Жарков признался, что по приказу командира ВСУ убил раненого российского солдата. Его слова передает РИА Новости.

«Пришел приказ от командира, чтобы я либо кто-то из нас этого солдата по-тихому убрал. Ну, то есть либо зарезали, либо задушили. Мы вообще сначала не хотели ничего делать», — сказал пленный.

По его словам, давление со стороны командира было непрерывным — он выходил каждые пять минут и требовал отчитаться о судьбе солдата. Военнослужащие осознавали, что невыполнение приказа может стоить им жизни.

Жарков признался: он «сорвался» из-за страха, что командование не передаст координаты для отступления, а также из-за осознания, что в случае невыполнения приказа его самого могут убить.

После этого он нанес российскому военнослужащему смертельное ранение. Затем украинские боевики передали координаты для отхода.

Ранее пленный Анатолий Манкаль сообщил, что командование ВСУ угрожало расстрелом из минометов за перемещения по позициям без предупреждения.