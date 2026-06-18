Минфин: внешний долг России резко снизился до 58,9 млрд долларов

Внешний долг России резко снизился до 58,9 млрд долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Задолженность России перед внешними кредиторами в апреле снизилась рекордными темпами за всю историю наблюдений. Об этом стало известно из данных Минфина РФ.

По итогам марта объем обязательств перед нерезидентами составлял 61,1 млрд долларов, тогда как к концу апреля он сократился до 58,9 млрд долларов. Таким образом, снижение за месяц достигло 4,2 млрд долларов.

Столь значительное сокращение показателя не фиксировалось как минимум последние 15 лет. Предыдущий рекорд был зафиксирован в июле 2018 года, когда внешний долг уменьшился на 3,6 млрд долларов.

Ранее KP.RU сообщал, что экономика России за последние три года выросла на 10%. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это происходит в период беспрецедентных санкций, вводимых западными странами.