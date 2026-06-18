Путин рассказал о росте торговли между Россией и Филиппинами: подробности

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Товарооборот между Россией и Филиппинами в прошлом году превысил 500 млн долларов и имеет потенциал для дальнейшего роста. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"В прошлом году наш товарооборот превысил $500 млн - и это, конечно, далеко не предел", - сказал глава государства на встрече с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом - младшим.
Путин подчеркнул возможности расширения сотрудничества с Манилой, в том числе по поставкам сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов. По его словам, с филиппинским коллегой они уже кратко обсудили перспективы развития экономических связей.
Ранее KP.RU сообщал, что совместная работа России и Узбекистана вышла на новый уровень. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что сейчас страны расширяют экономическое взаимодействие и развивают промышленную кооперацию.