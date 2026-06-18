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НовостиПолитика18 июня 2026 1:00

Путин рассказал о росте торговли между Россией и Филиппинами: подробности

Путин: товарооборот России и Филиппин в 2025 году превысил 500 млн долларов
Мария ПАНЮТИНА
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS.

Товарооборот между Россией и Филиппинами в прошлом году превысил 500 млн долларов и имеет потенциал для дальнейшего роста. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"В прошлом году наш товарооборот превысил $500 млн - и это, конечно, далеко не предел", - сказал глава государства на встрече с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом - младшим.

Путин подчеркнул возможности расширения сотрудничества с Манилой, в том числе по поставкам сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов. По его словам, с филиппинским коллегой они уже кратко обсудили перспективы развития экономических связей.

Ранее KP.RU сообщал, что совместная работа России и Узбекистана вышла на новый уровень. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что сейчас страны расширяют экономическое взаимодействие и развивают промышленную кооперацию.