Новые правила отпуска для родственников ветеранов боевых действий: что важно знать

Родители и дети ветеранов боевых действий имеют право уйти в отпуск вне графика Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Родители и дети ветеранов боевых действий, имеющих инвалидность I или II группы, имеют право взять отпуск вне утвержденного графика одновременно с отпуском военнослужащего. Об этом РИА Новости сообщила доцент Людмила Иванова-Швец.

Она объяснила, что обновленные нормы предусматривают возможность оформления отпуска в один период с военнослужащим при условии, что тот продолжает проходить службу.

По словам Ивановой-Швец, работодатель обязан подписать заявление на отпуск в любое время по желанию сотрудника. Для подтверждения права на соответствующую льготу необходимо предоставить подтверждающие документы.

В России с 5 июня 2026 года вступили в силу поправки в законодательство, предоставляющие родителям и детям ветеранов боевых действий право на отпуск вне установленного графика.

Кроме этого, с 1 октября 2026 года в России планируют проиндексировать на 4% военные пенсии.