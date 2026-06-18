Самолеты ВСУ регулярно садятся на аэродром в Молдавии: "Не картошку с творогом везут"

Самолеты ВСУ садятся на молдавском аэродроме Маркулешты Фото: Alexander Legky/Global Look Press

На молдавском аэродроме Маркулешты регулярно приземляются военно-транспортные самолеты Украины. Об этом заявил посол России в Молдавии Олег Озеров.

"Мы видим и модернизацию аэропорта в Маркулештах. Мы видим, что там регулярно садятся украинские военно-транспортные самолеты. Наверное, они не картошку с творогом везут", - сказал он в интервью РИА Новости.

Озеров связал эту ситуацию с вопросом соблюдения Молдавией своего конституционного статуса нейтрального государства. По его мнению, деятельность, связанная с использованием аэродрома, требует дополнительного внимания в контексте заявленного Кишиневом нейтралитета.

Ранее KP.RU сообщал, что Евросоюз готовит изменение условий членства для будущих участников. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос уточнила, что для Украины и Молдавии, в случае их вступления, на срок от 5 до 15 лет предусмотрены существенные ограничения, включая лишение права вето.