Собянин: 43 беспилотника сбито на подлёте к Москве

Собянин: число сбитых дронов на подлёте к Москве достигло 42 Фото: REUTERS.

Российские силы противовоздушной обороны России уничтожили на подлете к Москве утром 18 июня еще девять украинских беспилотников. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"43 БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны", - написал Собянин.

В настоящее время сотрудники экстренных служб работают на месте падения обломков.

Накануне российские силы противовоздушной обороны уничтожили утром 17 июня 18 украинских беспилотников, которые пытались добраться до российской столицы.

А еще днем ранее Минобороны России сообщило, что российские силы противовоздушной обороны сбили 40 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России в течение шести часов.