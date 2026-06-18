ТАСС: Попытка атаки БПЛА на Москву стала самой масштабной за два года

За сутки силы ПВО сбили 85 беспилотников на подлете к Москве Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Массированная атака беспилотников на Москву стала самой масштабной за последние два года.Об этом, ссылаясь на данные мэра столицы Сергея Собянина, пишет ТАСС. Так, с начала текущих суток силы ПВО уничтожили 85 беспилотников — это больше, чем во время предыдущего рекордного налета 17 мая, когда было сбито 81 дрон.

В ночь на 17 июня, по информации градоначальника, было сбито 60 дронов, летевших в сторону Москвы.

В настоящий момент киевский режим продолжает массовую атаку беспилотников на Москву. Нескольким дронам удалось прорваться к Московскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ). Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, силы ПВО продолжают отражать налет. В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и отправку рейсов. Власти принимают меры для ликвидации последствий ударов. Ситуация находится под контролем.