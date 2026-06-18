Собянин сообщил об уничтожении 52 дронов над Москвой Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 18 июня системы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России уничтожили 52 беспилотника, направлявшихся к Москве. Об этом в четверг сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере "Макс".

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков сбитых дронов. Прежде Собянин сообщил, что силы ПВО продолжают отражать налет. В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и отправку рейсов. В Шереметьево эвакуировали пассажиров.

Нескольким беспилотникам удалось долететь до Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Власти принимают меры по ликвидации последствий. Фрагменты сбитых дронов упали на территории торгового комплекса «Садовод», где зафиксированы незначительные повреждения инфраструктуры. Пострадавших нет.