Володин: Киевский режим выбрал терроризм основным способом ведения конфликта

Володин: Киевский режим выбрал терроризм основным способом ведения войны Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что киевский режим, терпя поражения на передовой и отступая, сделал терроризм основным способом ведения конфликта.

«С каждым днём становится всё более очевидным, что киевский неонацистский режим, терпя поражения на линии фронта и отступая, выбрал терроризм основным способом ведения войны», — заявил спикер Госдумы.

По его словам, подобная тактика применялась и ранее, в том числе против мирных жителей Донбасса. В качестве примеров он привел атаки на образовательные учреждения, автобусы с гражданскими, а также недавний удар дронами по автобусу с белорусскими школьниками, в результате которого погиб человек и есть пострадавшие.

Володин также раскритиковал страны Запада, заявив, что их представители «ни по одному» из подобных случаев не выразили осуждения или соболезнований. Он отметил, что европейские государства, поставляя Киеву оружие, ракеты и средства наведения, «стали стороной конфликта».

«Происходящее убеждает в одном: только достижение целей специальной военной операции может остановить зло... СВО сорвала планы тех, кто хотел остановить развитие нашей страны. Победа будет за нами!» — заключил он, призвав к максимальной поддержке российских военнослужащих.

Ранее Володин отметил, что перед лицом трудностей россияне всегда объединялись и преодолевали их.