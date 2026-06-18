Лебедев: украинские дезертиры уклоняются от службы с помощью документов погибших Фото: REUTERS.

Дезертиры из ВСУ покупают документы погибших мобилизованных пенсионного возраста. С помощью них легализуются и избегают повторного призыва. Об этом в интервью РИА Новости сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По словам собеседника агентства, частные юрфирмы восстанавливают документы дезертирам из ВСУ предпенсионного возраста, которые хотят избежать возвращения в армию. Им дают новые паспорта пропавших без вести и не попавших базу погибших.

Так, заключил подпольщик, дезертиры легализуются и получают защиту от новой мобилизации. Стоимость услуги составляет от 800 до 1000 долларов.

На днях сообщалось, что около 480 тысяч человек самовольно покинули ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом более 160 тысяч военнослужащих находятся в уголовном розыске.

Также появились сообщения, что наемники ВСУ массово оставляют позиции. Как отметили в российских силовых структурах, план замещения украинских штурмовиков иностранцами не удался.