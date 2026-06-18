Воробьёв: украинские БПЛА повредили ТЦ «Белая Дача» и жилые дома в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Несколько частных дачных домов получили повреждения в Московской области после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своём официальном канале на платформе «Макс» сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Согласно приведенным данным, в городском округе Чехов, в деревне Масново-Жуково, один из беспилотников попал в жилой дом на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ). По словам Воробьева, строение, а также находившиеся на участке хозяйственные постройки были полностью разрушены.

Еще один инцидент зафиксирован в Павловском Посаде, на территории СНТ «Дружба» в деревне Фатеево. Там после прямого попадания дрона вспыхнул пожар, охвативший два дачных дома. На место происшествия оперативно прибыли пожарные, которые приступили к ликвидации возгорания. По предварительной данным, никто не пострадал.

Кроме того, падение обломков беспилотников было зафиксировано в поселке Крюково. Дроны рухнули на территории нескольких дачных участков. В настоящее время профильные службы и местная администрация уточняют информацию о возможных повреждениях жилого фонда и инфраструктуры. Ситуация в регионе остается под контролем властей.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили на подлете к столице утром в четверг, 18 июня, 43 украинских беспилотников.