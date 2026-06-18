В Новгородской области впервые объявлен режим ракетной опасности Фото: REUTERS.

На территории Новгородской области объявлена ракетная опасность. Соответствующее предупреждение местным жителям поступило в рассылке от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

«Внимание! Ракетная опасность на территории Новгородской области, возможны перебои в работе мобильного интернета», — сказано в официальном сообщении ведомства.

По данным мониторинговых служб, это первый случай объявления сигнала ракетной опасности в регионе.

Ранее нескольким беспилотникам удалось долететь до Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). На данный момент власти принимают меры по ликвидации последствий. Кроме того, фрагменты сбитых дронов упали на территории торгового комплекса «Садовод», где зафиксированы незначительные повреждения инфраструктуры. Пострадавших нет.